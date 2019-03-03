فيديو.. خبير تقني: أبشر يقدم أكثر من 160 خدمة حكومية بضغطة زر

المواطن - الرياض

أكد المشرف العام على تقنية المعلومات في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، راشد بن علي التميمي، أن تطبيق أبشر نقلة نوعية في الحوكمة الإلكترونية؛ حيث يخدم حوالي 11 مليون مستخدم.

وأضاف في تصريحات له بثها التلفزيون السعودي أن التطبيق يقدم أكثر من 160 خدمة للأفراد وأصحاب الأعمال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جوجل لديها معايير صارمة تجاه التطبيقات الإلكترونية، وهي كذلك منصة داعمة لمثل هذه البرامج الرائدة للتحول الرقمي.

وقال التميمي: بعد أن كنا نعاني من الزحام والطوابير لتخليص المعاملات، أصبح ذلك من الماضي فالآن بضغطة زر واحدة، يتمكن أي مواطن من إنهاء إجراءاته وهو في منزله، والشائعات حول التطبيق ليس لها أي أساس من الصحة، وكل ما حدث مسيس، ولأغراض تشويه سمعة البرنامج، الذي خدم جميع المواطنين، ويحق لنا أن نفخر به.