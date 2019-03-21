فيديو.. خدمات الجوازات الإلكترونية تصل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

فيديو.. خدمات الجوازات الإلكترونية تصل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2019/03/21
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1765
0
طباعة
المواطن - الرياض

على مدى أكثر من شهر شاركت المديرية العامة للجوازات ضمن قوة وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية.

وقدمت الجوازات خدماتها الإلكترونية لضيوف وزوار المهرجان من خلال عربة مجهزة بالكوادر البشرية المدربة والأجهزة التقنية الحديثة ،كما تم تشكيل لجان إدارية متخصصة في إصدار القرارات تجاه مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم