فيديو.. خدمات الجوازات الإلكترونية تصل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

على مدى أكثر من شهر شاركت المديرية العامة للجوازات ضمن قوة وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية.

وقدمت الجوازات خدماتها الإلكترونية لضيوف وزوار المهرجان من خلال عربة مجهزة بالكوادر البشرية المدربة والأجهزة التقنية الحديثة ،كما تم تشكيل لجان إدارية متخصصة في إصدار القرارات تجاه مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

المديرية العامة للجوازات تشرفت بتقديم خدماتها الإلكترونية المتنقلة لزوار #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل pic.twitter.com/yDBzWR2HVy — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 21, 2019