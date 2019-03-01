فيديو.. خفايا تجارة اللحوم وحيل بعض المطاعم في غش الستيك بالرياض

المواطن - الرياض

استعرض برنامج “ما لم ترَ” الذي يعرض على قناة “إم بي سي” خفايا تجارة اللحوم في مدينة الرياض، ووسائل غريبة تستخدمها بعض المطاعم لتحضير اللحوم الخاصة بوجبات “الستيك”.

ونقل مقدم البرنامج إبراهيم الفرحان مشاهد حية، من داخل أحد أسواق اللحوم وسط مدينة الرياض، حيث يجري تفريغ شاحنات محملة بذبائح الأغنام والأبقار والجمال داخل المحلات التي تشتري تلك اللحوم بالجملة.

واستعرض البرنامج الطرق التي تستخدم في نقل اللحوم من الشاحنات إلى المحلات، والتي تفتقر لأبسط أبجديات النظافة بداية من الشاحنات غير المبردة وحتى اللحوم المكشوفة المنقولة على عربات غير مهيأة لنقل الأغذية، كما رصد التقرير إهمال العمال المختصين بنقل اللحوم وعدم مبالاتهم، حيث تكون اللحوم معرضة للذباب والحشرات، وقد تلامس الأرض عند نقلها أيضًا.

ويتجاوز الإهمال عملية النقل إلى عملية التحضير والتهيئة للبيع؛ إذ تخزّن في درجات حرارة عالية وتكون معرّضة للبكتيريا أثناء تعليقها وتقطيعها وتجهيزها للبيع للمطاعم.

وعلى صعيد المطاعم، قال مقدم البرنامج: إنّ بعضها، خصوصًا المتخصصة في تقديم وجبات “الستيك”، تستخدم “الصمغ” لإلصاق لحوم من مصادر متعددة، أو تجميع قطع صغيرة من اللحم على صورة قطعة واحدة كبيرة.

وأوضح الفرحان أن المادة المستعملة للصق اللحوم من عائلة الإنزيمات التي تعمل كذلك كمخثّر؛ ما يزيد من فرص تكون الأحياء الدقيقة على اللحوم التي تترك كذلك في ظروف غير صحية.