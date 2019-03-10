فيديو.. رأي المغامسي في المعازف والغناء: هناك من تقَول عليَّ

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أنه لم يسبق له أن أفتى بإباحة المعازف والغناء.

وقال المغامسي، خلال برنامج: “الأبواب المتفرقة” إن المعازف والتي هي فواصل بين مقطع ومقطع كما يحدث في التلفزيون، وما يُعرف بالسلام الملكي أو الجمهوري، لا بأس فيها ولا يوجد مانع شرعي.

وتابع الشيخ المغامسي قائلاً: “لكن الغناء المكتمل الأمر، معازف وشخص يغني، فلا أرى حِله ولا جوازه، وقد تقوَّل عليَّ الناس بأني أرى جوازه، ولم أقُله يوماً من الدهر “.

وأشار المغامسي إلى أن هناك من قام بتركيب مقاطع له تخص هذا الأمر حتى يصل إلى مقصوده.