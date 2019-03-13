فيديو.. رئيس الأركان الجزائري: أمن البلاد وسيادتها أمانة غالية لدى الجيش

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أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أن الشعب الجزائري على درجة كبيرة من الوعي تجعله يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.

وقال رئيس الأركان الجزائري إن العلاقة بين الجيش والشعب قوية ولا يمكن أن تتأثر.

وجدد رئيس الأركان الجزائري تعهد الجيش بالدفاع عن مكتسبات الجمهورية وعدم السماح بجر البلاد إلى الوراء.

وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل إلى المدرسة العليا الحربية اليوم إن : ” أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش”.

وأضاف: ” الحفاظ على هذه الأمانة الغالية الشغل الشاغل للجيش، ونتعهد بالحفاظ على هذه الأمانة مهما كانت الظروف والأحوال”.

كلمة لرئيس أركان الجيش الجزائري https://t.co/LBVVwoV3mF — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 13, 2019