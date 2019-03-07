فيديو.. رئيس موريتانيا ردًا على أنباء تجميد ملياري دولار له: لن يصدقني الناس

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن الزمن كفيل بكشف حقيقية الملياري دولار التي يقال إنها جمدت له في أحد البنوك الإماراتية، لافتاً إلى أنه حتى ولو نفاها فإن الناس لن يصدقوها.

وقال ولد عبد العزيز رداً على سؤال حول الموضوع بعد حضوره أول اجتماع للجنة تسيير الحزب الحاكم إنه سمع القضية، وقرأ عنها في بعض المواقع، كما أنها وصلت لصحيفة القدس، وكذا لقناة الجزيرة، واصفاً خيوطها بأنها واضحة.

وأضاف ولد عبد العزيز أن الزمن سيكشف حقيقة القضية، مؤكداً أنها تتعلق ببلد، وبرئيسها، وبصحفيين ومدونيين، ولا بد مع الوقت أن يكتشف هل حقيقة أم لا.

وأردف ولد عبد العزيز أن قضية المليارين لا تختلف عن الشائعات التي تنتشر في البلاد يومياً، قبل أن تتبخر مع الزمن.