فيديو.. راشق النائب العنصري بـ البيضة يتلقى آلاف الدولارات

المواطن - متابعة

تلقى شاب أسترالي آلاف الدولارات دعما له بعد تعرضه للضرب على يد الشرطة إثر قيامه بإلقاء بيضة في وجه نائب عنصري على خلفية الجريمة الإرهابية التي وقعت في نيوزلندا يوم الجمعة.

وكان السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ، المعروف بعنصريته، قد قال في بيان نشره على حسابه الرسمي في “تويتر”: “السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها”.

وفي مؤتمر صحفي له تعرض النائب للرشق بالبيضة من قبل المراهق الأسترالي وتم القبض عليه بعد أن تلقى عدة لكمات في وجهه من حراس النائب.

ونصح الشاب بعدم تقليد هذا الأمر لأن العقوبة التي يتلقاها من يقدم عليه تكون مؤلمة حسب قوله.