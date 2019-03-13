فيديو.. رد فعل صاحب متجر مجوهرات لحظة اقتحام لص وقتل العامل في تركيا

المواطن - متابعة

هرب صاحب متجر مجوهرات بعد أن اقتحم لص ملثم محله، وأطلق النار على عامل المتجر حتى لقي مصرعه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في منطقة أكدنيز في مقاطعة مرسين بجنوب تركيا، لحظة اقتحام لص ملثم المتجر، وراح يهدد العامل بمسدس، وعندما حاول الأخير الدفاع عن المكان الذي يعمل به أطلق اللص الرصاص عليه حتى سقط ميتًا.

واقتحم اللص المكان وراح يسرق المجوهرات بسرعة، حتى خرج صاحب المتجر من الحمام وسرواله حول كاحله، وعندما هدده اللص بإطلاق الرصاص عليه فر هاربًا خارج المتجر.

وتمكن اللص من سرقة المجوهرات، وفر هاربًا من المكان على الفور، حيث كان يقف صاحب المتجر بالخارج ولم يتمكن من مقاومته خوفًا على نفسه.