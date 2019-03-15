فيديو .. رصاصة تصيب ركبة أصيل الأنصاري أثناء فراره من سفاح نيوزلندا

المواطن - الرياض

أكد والد الشاب أصيل الأنصاري أن ابنه أصيب أثناء محاولته الفرار من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد النور في مدينة كرايس تشيرش في نيوزلندا اليوم.

وقال والد أصيل في اتصال هاتفي مع برنامج MBC في أسبوع إنه تلقى اتصالا هاتفيا فجر اليوم من السفارة في نيوزلندا أكدت فيه تعرض ابنه لإصابة في الهجوم الإرهابي.

ولفت إلى أن ابنه حاول الفرار من أمام الإرهابي وصولا لأحد البيوت القريبة من المسجد لكن المهاجم أصابه في رجله اليمنى أسفل الركبة وتم نقله لتلقي العلاج.

وكان أصيل الأنصاري قد كشف في أول تصريح له عن لحظات الرعب التي عاشها المصلون حين أمطرهم الإرهابي بوابل من الرصاص.

وقال أصيل الأنصاري في تصريحات نقلتها قناة العربية إن الإرهابي أطلق الرصاص على إمام المسجد أولا ثم بدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين.

وتابع الأنصاري أن المسجد الثاني الذي استهدفه الهجوم الإرهابي يبعد 4 كم عن المسجد الذي أصيب فيه الأنصاري، لافتا إلى أن المسجد الثاني هوجم بواسطة 3 إرهابيين.

وكانت السفارة السعودية في نيوزلندا أكدت إصابة مواطنين في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا أثناء صلاة الجمعة اليوم في مسجدين منفصلين في مدينة كرايس تشيرش.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو عبر تويتر يظهر أصيل الأنصاري وهو يرفع الأذان في المسجد قبل الهجوم بلحظات.

وارتفعت حصيلة هجوم نيوزلندا الإرهابي على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش النيوزيلندية إلى 49 قتيلاً على الأقل، و48 جريحاً، بينهم أطفال، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزلندا، فيما تم توجيه تهمة القتل إلى متطرف أسترالي.

حديث "أبو أصيل" والد الطالب السعودي الذي أصيب في الإعتداء الإرهابي في نيوزيلاندا#MBCinaWeek pic.twitter.com/t580tcMVW6 — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 15, 2019