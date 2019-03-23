فيديو .. سبب حضور مدرب #النصر لـ مباراة #الهلال_احد

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على حضور مباراة الهلال وأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ونشرت قناة KSA Sports، عبر حسابها الرسمي في تويتر، لقطة لتواجد مدرب النصر روي فيتوريا في مباراة الهلال وأحد؛ وذلك لتسجيل ملاحظاته الخاصة قبل ديربي الهلال والنصر يوم 29 مارس الجاري.

ويذكر أن مباراة الدور الأول بين فريقي الهلال والنصر كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء كان أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويسعى نادي الهلال اليوم للفوز على نادي أحد للوصول إلى النقطة الـ59 والابتعاد بفارق أربع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

أما نادي النصر فيتمنى خسارة الهلال أمام فريق أحد ليظل فارق النقاط عند نقطة واحدة لمصلحة فريق الهلال.

وكان روي فيتوريا تولى مهمة تدريب النصر خلفًا لمواطنه هيلدر كريستوفاو.