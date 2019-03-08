فيديو.. سفير الحزم محمد العرب يروي قصص البطولة من ميدان الشرف في اليمن

المواطن - الرياض

كشف الإعلامي محمد العرب كواليس الأحداث ومعركة العزة والكرامة والشرف في اليمن، في ظل تقدم قوات الشرعية بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد، محمد العرب الإعلامي البحريني، والمختص في الإعلام الحربي ومراسل الحزم، والذي امتد تاريخه الإعلامي لأكثر من 25 عامًا شارك خلالها في أفغانستان وفلسطين واليمن، خلال استضافته في برنامج يا هلا على روتانا خليجية، أن اليمن بخير .

وأضاف أن اليمن بخير لأن هناك تحالفا للخير يحيط به من كل جانب بقيادة المملكة العربية السعودية، اليمن بخير لأن رجاله ونساءه وأطفاله وشيوخه قرروا ألا يركنوا إلى الفرق الظلامية وفرق الموت وأن يتجهوا للحياة.

وتابع أن هناك معسكرا للموت تقوده ميليشيا الحوثي بدعم إيران ومن قطر، ومن باقي المنظمات الإرهابية، وهناك معسكر الحياة والذي تقوده الحكومة اليمنية بدعم المجتمع الدولي وبدعم أشقائها وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

وتابع أن المعركة في الخواتيم، ولا يمتلك الحوثي من أرض اليمن سوى أقل من 13 في المائة بينما أكثر من 70 في المائة في أيدي الشرعية.