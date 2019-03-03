فيديو.. سمكة صخرية قاتلة على أحد شواطئ المملكة وهكذا تحمي نفسك منها!

المواطن - الرياض

حذر مقطع فيديو من سمكة صخرية توجد على أحد شواطئ المملكة يقال إنها أكثر الأسماك سُمية.

وقال مواطن في مقطع الفيديو: إن الأشواك الموجودة على ظهر السمكة، تؤدي إلى الموت مباشرة، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وأن يرتدي رواد البحر حذاءً خاصًّا بالشاطئ، خاصة الذين يهوون التمشية على الشواطئ.

وتصنف السمكة الصخرية بأنها من أخطر أنواع الأسماك في العالم التي تحتوي على السم والتي تمتلك إستراتيجية التمويه والمكر واستخدام الكمائن.

ويكفي أن نعرف أن تلك السمكة الرهيبة هي التي قتلت المغامر العالمي ستيف أروين الأسترالي صاحب لقب صائد التماسيح وصاحب البرامج التلفزيونية الشهيرة على الأنيمال بلانيت والمشرف العام على حدائق حيوانات أستراليا المفتوحة، حينما كان يصور برنامج عن هذه السمكة فأصابته بسمها الموجود أسفل الذيل إصابة مباشرة في القلب فمات فورًا في الحال.

العلاج من سم السمكة:

ويكون الإسعاف الأولي للإصابة بسم هذه السمكة بوضع مكان الإصابة في ماء حار؛ لأنه فعال جدًّا في تخفيف الألم.

أما عن العلاج فيكون كالتالي:

أخذ مضاد طبي ضد هذا النوع من السم موضعي أو غير موضعي.

إزالة أي شيء عالق في الجرح وخاصة إذا كسرت الشوكة داخل مكان الإصابة، وإذا تعذر ذلك يجب أخذ صورة شعاعية لاستخراجها؛ لأنها تؤدي إلى حدوث تلوث وتعفن ومن ثم التهاب.

معالجة وتطهير موضع الإصابة بعد استخراج الأشواك بمناديل صحية معقمة وبطريقة طبية صحيحة.

أخذ مضاد حيوي ضد التقيحات والالتهابات، ولكن يجب محاولة معرفة عدد الأشواك المسببة للإصابة؛ لأن جرعة المضاد الحيوي تعتمد على عدد هذه الأشواك.