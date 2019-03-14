فيديو.. ضاحي خلفان يقصف جبهة وسيم يوسف والأخير يرد: من يطالبني بالاعتذار فهو يحلم

المواطن - الرياض

قال الداعية الإسلامي، وسيم يوسف، إنه لم يدافع عن نفسه، أو يرد على ضاحي خلفان وغيره، وإنه لن يعتذر.

وأضاف وسيم يوسف، خلال مداخلته، مع برنامج “تريند السعودية ” الذي يذاع على قناة mbc، أنه يدعو الملوك والزعماء وأصحاب القرار للاجتماع وإعادة النظر في أحاديث البخاري.

وأضاف وسيم أن داعش والقاعدة استدلا بأحاديث كثيرة من البخاري، وهناك أحاديث أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم، حسب تعبيره.

وكان الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قد هاجم وسيم يوسف، بعد تصريحات الأخير حول كتاب ”صحيح البخاري”، قائلا: ”كل ما أقوله للأخ وسيم لا شيخ ولا دكتور…الأخ أسأل الله أن يهديك .. الغرور شين… تراك يا وسيم تكره الناس فينا …لأن الناس يحسبونك علينا وأنت كما أظن لست منا..إن كنت منا حافظ على أمننا.”

وأوضح خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر” : ”كيف يجوز لك يا وسيم بعد اليوم على منبر الجمعة أن تأتي بحديث ذكره البخاري الذي تشك فيه.. وتحدث الناس بهذا الحديث…إذا حدثت بحديث قاله البخاري فعليك الاعتزال“.

ولفت خلفان: ”أجمعت الأمة على صحيح البخاري.. فدع من يجهل مكانة الإمام البخاري يقول ما شاء.. فإنه يعبر عن مستوى فهمه”، مبينا أن العلوم الدينية لها أساتذتها الأجلاء المعروفون.

وقال خلفان للداعية إن ”إثارة الرأي العام الديني علينا يا وسيم لا تخدمنا بارك الله فيك.. فهل لك أن تدرك هذا الأمر أم نفهمك أكثر “.

وسيم يوسف:

لم أخرج هنا لأدافع عن نفسي أو أرد على ضاحي خلفان وغيره.. ولن أعتذر @waseem_yousef#البخاري_خط_أحمر#ترند_السعودية pic.twitter.com/nFgfTDAMih — ترند السعودية (@TrendKSATv) March 14, 2019

وسيم يوسف:

داعش والقاعدة استدلوا بأحاديث كثيرة من البخاري ، وهناك أحاديث اساءت للنبي صلى الله عليه وسلم.@waseem_yousef#البخاري_خط_أحمر#ترند_السعودية pic.twitter.com/YM9WABe2UQ — ترند السعودية (@TrendKSATv) March 14, 2019

وسيم يوسف:

هناك جهلة لايتسحقون الرد ولا حتى النظر ، ومن يطالبني بالإعتذار فهو يحلم.@waseem_yousef#البخاري_خط_أحمر #ترند_السعودية pic.twitter.com/XdnYfdNb0A — ترند السعودية (@TrendKSATv) March 14, 2019