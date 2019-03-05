فيديو.. طالبة ابتدائية تتعرض لحروق بالغة داخل مدرستها ووالدها يكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

تعرّضت طالبة تدرس في المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الرياض لحروق بالغة داخل مبنى مدرستها، ورفضت إدارة المدرسة خروجها ونقلها إلى المستشفى حتى قدوم ولي أمرها؛ ما تسبب في تضاعف إصابتها.

وقال المواطن محمد الجهني، والد الطالبة كندة في مداخلة لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن ابنته تدرس بإحدى المدارس العالمية والحـادث وقع قبل أسبوعين، مُحمّلاً إدارة المدرسة المسؤولية لعدم إجراء الإسعافات الأولية أو وجود آلية لمواجهة الحالات الطارئة.

وروى الجهني كيف تعرضت ابنته للحرق، مبيناً أن المدرسة بها برادة مياه (حار وبارد)، وسكبت ابنته بالماء الحار على يدها بالخطأ فتعرضت لحروق من الدرجة الثانية، وما زالت تتألم حتى الآن.

وأضاف أن ابنته أجريت لها الإسعافات الأولية بعد نقلها للمستشفى، ولكن حدثت لها مضاعفات في اليوم التالي، وبعدما استقرت حالتها توجه لإدارة تعليم الرياض لتقديم شكوى، وتم التواصل معه في البداية ولكن حتى هذه اللحظة لا يعلم أين وصل الأمر.

وطالب والد الطالبة، مسؤولي التعليم باتخاذ الإجراءات والتدابير؛ لمحاسبة المقصّرين ومنع تكرار مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن ما حدث لابنته قد يحدث لغيرها.

مداخلة والد الطفلة كندة

والتي تعرضت لحروق بالغة داخل مدرسة والإدارة تمنع نقلها إلى المستشفى إلى أن يأتي ولي الأمر #معالي_المواطن pic.twitter.com/r823fKleZ9 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 4, 2019