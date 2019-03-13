فيديو.. طبيب يحذر من زراعة الكلى في الخارج.. مغامرة محفوفة بالمخاطر

المواطن - الرياض

حذر استشاري أمراض الكلى في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور فاضل الرويعي، المرضى من خطورة زرع الكلى في الخارج.

وقال الرويعي خلال لقاءه في برنامج ”معالي المواطن”: المرضى تعمل لهم العملية في بيئة غبر معقمة، فكان هناك مريض أجرى له عملية في شقة غير معقمة وتعرض لمضاعفات.

وأضاف: “معظم المشاكل في باكستان، ومؤخرًا تم التوجه للصين فيأتي المريض بدون اسم الطبيب أو المستشفى، فهي مغامرة كبيرة لا تظبط في كل الحالات”.

وتابع: “في الوقت الحالي كل الاتجاه إلى الصين وباكستان أخطر من الصين؛ لأنهم يجرون العمليات في بيئة غير معقمة ويعطوا المريض حقنة ترفع ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة”.

د. فاضل الرويعي يروي قصصاً لمرضى غامروا وزرعوا كلى في الخارج

ويحذر من هذه الدول التي تبيع الكلى#معالي_المواطن pic.twitter.com/NUX3IpxyCR — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 13, 2019