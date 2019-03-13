فيديو.. طبيب يحذر من زراعة الكلى في الخارج.. مغامرة محفوفة بالمخاطر

فيديو.. طبيب يحذر من زراعة الكلى في الخارج.. مغامرة محفوفة بالمخاطر

2019/03/14
الساعة 1:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر استشاري أمراض الكلى في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور فاضل الرويعي، المرضى من خطورة زرع الكلى في الخارج.

وقال الرويعي خلال لقاءه في برنامج ”معالي المواطن”: المرضى تعمل لهم العملية في بيئة غبر معقمة، فكان هناك مريض أجرى له عملية في شقة غير معقمة وتعرض لمضاعفات.

وأضاف: “معظم المشاكل في باكستان، ومؤخرًا تم التوجه للصين فيأتي المريض بدون اسم الطبيب أو المستشفى، فهي مغامرة كبيرة لا تظبط في كل الحالات”.

وتابع: “في الوقت الحالي كل الاتجاه إلى الصين وباكستان أخطر من الصين؛ لأنهم يجرون العمليات في بيئة غير معقمة ويعطوا المريض حقنة ترفع ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة”.

 

 



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