فيديو.. ظهور شقيق بوتفليقة يعقد الموقف حول صحة الرئيس الجزائري

المواطن - متابعة

في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات الشعبية الرافضة ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الجزائر ، تزايدت الشكوك حول صحة بوتفليقة بعد ظهور شقيقه ناصر في مصحة سويسرية.

وكان بوتفيقلة سافر إلى جنيف قبل عدة أيام من إغلاق باب الترشح للانتخابات وترددت أنباء بعودته الأحد الماضي وبالرغم من ذلك قدم مدير حملته أوراق الترشح نيابة عنه.

وظهور ناصر بوتفليقة في سويسرا أعاد إلى الأذهان مجددًا فكرة عدم عودة الرئيس الجزائري وأنه لا يزال يتلقى العلاج.

وكانت مصادر إعلامية غربية أكدت أن حالة بوتفليقة الصحية حرجة للغاية.

وفور ترشحه للانتخابات المقررة في أبريل المقبل تعهد بوتفليقة في رسالة عبر مدير حملته الإعلانية بتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام لا يترشح لها ومع ذلك لا تزال المظاهرات تتواصل.