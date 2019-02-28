فيديو.. فايز المالكي: خضعت للتحقيق بسبب تعاطفي.. وتوبة لن أفعل هذا الأمر مجدداً!

المواطن - الرياض

قال الفنان فايز المالكي إنه خضع للتحقيق من قبل الجهات الأمنية بسبب تعاطفه مع “حالة إنسانية” لشخص ادعى أنه محتاج، واتضح لاحقاً خلاف ذلك، حيث تبين أن له صلة بالإرهاب ودعم جهات مشبوهة.

وأعلن المالكي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقفه عن نشر الحالات الإنسانية والحسابات البنكية تعاطفاً مع أشخاص يطلبون الدعم.

وأضاف قائلا: “توبة ..هذه المرة عدت بسلام.. وليس في كل مرة تسلم الجرّة”.

وحذر الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الحسابات البنكية أو التعاطف مع الأشخاص أو الجهات مهما كانت الأحوال والظروف.