فيديو.. كامل الوزير يودع جنوده بكلمات حماسية قبل خلع الزي العسكري

المواطن - متابعة

بكلمات حماسية ووعد باستمرار التعاون والتواصل ودع رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة الفريق كامل الوزير جنوده ورفاق دربه قبل أن ينتقل رسميا لتولي مهام وزارة النقل.

وفي مقطع فيديو حث الوزير رجاله على استمرار العمل والتضحية من أجل مصر داعيًا لهم بالتوفيق.

وكان الفريق كامل الوزير قد أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيراً للنقل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقب أداء اليمين اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما شدد السيد الرئيس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.



