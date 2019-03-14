فيديو.. لاعب #النصر الشاب يُقبل قدم والدته بعد الفوز على الليوث

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، قام لاعب درجة الشباب بنادي النصر ضاري العنزي بتقبيل رأس وقدم والدته بعد الفوز على الليوث؛ تقديرًا منه لدورها الكبير معه.

وانتهت مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الدوري السعودي للشباب، بفوز العالمي برباعية دون رد، سجلها، فراس البريكان هاتريك، وأيمن يحيى.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب شباب العالمي ضاري العنزي وهو يُشارك والدته فرحة الفوز على الشباب بتقبيل قدمها.

وأشاد رواد “تويتر”، بتصرف اللاعب الشاب ضاري العنزي مع والدته، وأكدوا أن هذا المشهد يستحق الثناء والتقدير، وتمنوا له مستقبلًا كبيرًا كلاعب مع النصر.

ومن جانبه، قام حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، بنشر مقطع الفيديو المتداول للاعب الفريق ضاري العنزي مع والدته، ووجه الشكر لمصور هذا الفيديو.

وعلق ناصر الحميدي على الفيديو قائلًا: “ما أجمل بر الوالدين وأعلى شأنه عند رب العالمين وعند الناس أجمعين.. لاعب نادي النصر الشاب ضاري العنزي يشارك والدته فرحة الفوز على شباب الشباب في مشهد يستحق الثناء والدعاء. أسأل الله أن يرزقها برّه”.

وكتب عبدالرحمن الفريح: “ضاري العنزي بيض الله وجهك وحفظ لك والدتك بالتوفيق لك وفالك النجومية والتميّز”، ونشر علي العنزي الفيديو، وقال: “نجم درجة الشباب بنادي النصر ضاري العنزي يُقبل رأس والدته وقدمها بعدما جاءت من حفر الباطن للرياض لمشاهدة ابنها”.