فيديو.. لحظة إقلاع طائرة بوتفليقة من جنيف

المواطن - متابعة

نشر الأمن الجزائري وحداته بكثافة في محيط مطار بوفاريك العسكري ترقبًا لوصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من رحلته العلاجية الأخيرة.

جاء ذلك بعد إقلاع الطائرة الرئاسية قبل قليل من مطار جنيف، حيث من المنتظر أن يصل الرئيس بوتفليقة، مساء اليوم الأحد 10 مارس، بتوقيت الجزائر.

وكانت طائرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حطت في مطار جنيف الدولي بعد أن غادرت البلاد في وقت سابق، وذلك تمهيدًا لعودته إلى البلاد بعد رحلة علاج صاحبتها تظاهرات شعبية غاضبة.

وأظهر فيديو متداول موكبًا رسميًا يقترب من الطائرة التي كانت قد غادرت الجزائر في وقت سابق دون تحديد وجهتها.

وتضاربت الآراء حول مكان تواجد بوتفليقة، ففي الوقت الذي أكد البعض فيه وجوده في الجزائر أظهرت صور ومقاطع فيديو أحد إخوته داخل مستشفى سويسري.

وتشهد الجزائر مظاهرات حاشدة بعد أن أعلن بوتفليقة رغبته في الترشح لفترة رئاسة خامسة.

