فيديو.. لحظة انفجار سيجارة في وجه شاب

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو مروع لحظة انفجار سيجارة في وجه شاب آسيوي، حيث تعرض لبعض الحروق الطفيفة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة الشاب وهو يجلس مع زملائه حيث يبدو أنهم في العمل، عندما قرر إشعال سيجارة، وعندما وضعها في فمه وراح يشعلها نشبت النيران في وجهه.

وأصيب الشاب بحالة من الفزع والرعب لحظة انفجار السيجارة فيه، كما أصيب من كان يجلس معه على الطاولة بالفزع، وقفز أحدهم وفر هاربا من المكان، وابتعد الأخير والنار ممسكة في شعره ووجهه حيث راح يطفئ السيجارة بيده، وهرع إليه زميله الثاني للاطمئنان عليه.