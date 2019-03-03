فيديو.. لحظة وصول شاحنات تحمل استمارات ترشح بوتفليقة

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو لحظة وصول 7 شاحنات تحمل استمارات ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، لتقديم أوراق ترشحه لولاية خامسة.

وفي العاصمة الجزائر، خرجت تظاهرات طلابية محاولة التوجه إلى المجلس الدستوري رفضًا للعهدة الخامسة.

في المقابل، انتشرت شرطة مكافحة الشغب أمام القصر الحكومي وشارع محمد الخامس، في وسط الجزائر العاصمة، فيما شوهدت طائرات الهليكوبتر تحلق فوق العاصمة.

وشهد مبنى المجلس الدستوري تعزيزات أمنية مشددة، في آخر يوم لإيداع طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.

وعمدت القوى الأمنية إلى إقفال الطرقات المؤدية إلى المجلس، سامحة حصرًا للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية بالوصول إليه.

وكان عدد من المرشحين أعلنوا انسحابهم من الترشح، منهم علي بن فليس واللواء المتقاعد علي غديري.