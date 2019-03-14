فيديو.. لص يسرق هاتفا من يد صاحبه بوضح النهار

المواطن - متابعة

نشرت إحدى القنوات عبر اليوتيوب، لحظة سرقة لص هاتف جوال من يد صاحبه في وضح النهار ثم قفز بسيارة كانت تنتظره.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، رجلا يقف في الشارع منشغلا بتصفح هاتفه المحمول وفجأة مر شخص من أمامه وخطف الهاتف من يده في ثوان معدودة وركض بسرعة وقفز في سيارة كانت تسير ببطء بجانبه.

ودخل اللص بسرعة في نافذة السيارة التي قادها السائق بسرعة، حيث حاول صاحب الهاتف الركض واللاحق به لكن دون جدوى ووقف في منتصف الطريق وعلامات الصدمة والغضب تظهر عليه.

ولم يذكر ناشر الفيديو أي تفاصيل عن مكان الواقعة، ولكن يبدو أنه حدثت بأحد الأحياء المغربية.