فيديو.. لص ينال عقابًا قاسيًا لحظة سطوه على سوبر ماركت

المواطن - متابعة

تمكن رجل شجاع من القبض على لص سكران حاول سرقة سوبر ماركت والاعتداء على البائعة.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة ألميتيفسك الروسية، لحظة دخول الرجل “33 عاما”، وهو يحمل زجاجة فارغة، ووقف في الطابور وفجأة قام بقذف الزجاجة وحاول الاعتداء على زبونة ولكنها تمكنت من الهروب، وراح يدفع البائعة حتى يتمكن من سرقة النقود بعد أن رفضت إعطاءه 5000 روبل، لكن البائعة الشجاعة راحت تدافع عن نفسها وتدفعه بقوة، مما تسبب في تحطم الكاشير وتمكن من سرقة ألف روبل، وفر هاربا.

لكنه لم يكن لديه الوقت لاستخدامها، ولحظة خروجه من المتجر ركض خلفه مشتر في الوقت المناسب، حيث حاول اللص الهروب على الفور ولكنه لم يتمكن مما تسبب في دخوله في عراك مع الأخير.

اعتدى المشتري على اللص بالضرب المبرح وقام بتقييد يديه واحتجازه داخل المتجر، حيث ركضت البائعة واتصلت بالشرطة التي جاءت على الفور وألقت القبض عليه.

ووجدت الإدارة أن المشتبه به البالغ من العمر 33 عاما قد أدين في السابق بتهريب المخدرات ومسجل لديهم بأخصائي مخدرات، وبالنسبة للسرقة غير الناجحة، فيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.