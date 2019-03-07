فيديو.. لقطات مروعة لانتقام فيل غاضب من رجل ضربه

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انتقم فيل غاضب من رجل ضربه بالعصا على طريقته الخاصة، حيث جلس فوقه وأفقده حياته، وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان راعي الفيل “أنور بينيكار” يعمل على غسله بالمياه، وبينما كان الفيل واقفًا، قام البالغ من العمر 40 عامًا بضربه بالعصا، وجعله يستلقي، لكنه سقط بجانب الفيل الذي لم يتردد في الجلوس عليه.

ويظهر في مقطع الفيديو، كيف جلس الفيل على رأس الرجل البالغ من عمره أربعين عامًا بعد أن أمره هو نفسه بذلك، ثم أسرع رجل آخر بعد أن شاهد الحادث، وحاول تحريك الفيل، لكن دون جدوى، وبالنتيجة قام باستخدام عصا كبيرة وجلد بها الفيل ليقف ليجد الضحية وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.