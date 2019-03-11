فيديو.. مؤتمر السلامة المرورية يستعرض أحدث التقنيات العالمية

المواطن- نورة الصهيل - الرياض

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الاثنين، تدشين مؤتمر السلامة المرورية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، الذي يستمر لمدة ٣ أيام، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن المروري، تطلعاً لتحقيق الإنجازات المنشودة في مجال الأمن والسلامة المرورية لخدمة قضايا التنمية والاقتصاد والتعمير والبناء.

واستعرض المؤتمر العديد من المحاور، منها التقنيات الحديثة في عمليات الضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري، ودور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية.

كما استعرض المشاركون في المؤتمر، تعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية، فضلاً عن عرض نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.