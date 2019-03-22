فيديو مؤثر من مقبرة النسيم .. قال: أقبروني بجوار حبيبتي فمات بعدها بيوم

المواطن - الرياض

في موقف مؤثر وثق مواطن مقطع فيديو من مقبرة النسيم يؤكد وفاة شخص بعد زوجته بيوم واحد.

وقال موثق الفيديو إنه في يوم الاثنين تم دفن زوجة الرجل وبعد الانتهاء من مراسم الدفن قال لهم : إذا مت ادفنوني بجوار حبيبتي .. ثم انتقل إلى جوار ربه في اليوم التالي وتم تجهيز قبر له بجوار قبر زوجته”.

ولم يتضح من المقطع تاريخ توثيقه لكن مصوره أكد أن وفاة الزوجة تمت في يوم الاثنين ووفاة الزوج كانت في يوم الثلاثاء عصرا.

وحظي الفيديو بتداول واسع عبر مواقع التواصل وسط دعوات بالرحمة للزوجين.

#مستعده_تصارحين_زوجك_بخيانتك سبحان الله…

توفيت زوجته أمس وهم يدفنونها قال زوجها إذا مت ادفنوني بجانب قبرها فتوفي اليوم ودفن بجانبها في مقبرة النسيم

اسأل الله ان يجمعهم بالفردوس الأعلى من الجنه pic.twitter.com/iplNnjbm25 — محمد الحربي (@afasel12121212) March 22, 2019