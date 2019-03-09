فيديو.. ما رأي الشيخ المغامسي في المعازف والموسيقى والأغاني؟

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أنه يجوز المعازف التي تكون منها على هيئة مقاطع وسلام ملكي أو أميري أو جمهوري، مشددًا في الوقت نفسه على تحريم الصورة الكاملة المعروفة للغناء المعاصر.

وقال المغامسي في برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة إم بي سي: لا أرى جوازه ولا أرى حله ولا أرى إباحته.. من العلماء من يرى حله وإباحته فهذا يعود لفهمه للدين.

وتابع المغامسي:” المعازف التي هي فواصل بين مقطع ومقطع، ومعازف ما يعرف بالسلام الملكي والسلام الأميري ومقدمات الأخبار، فأنا قلت قديمًا وما زلت أقول إنني لا أرى فيها بأسًا ولا مانعًا شرعيًّا، أما الغناء المكتمل الأمر، كأن يغني مع المعازف وما إلى ذلك فأنا لا أرى حله”.

واستكمل: “الناس تقول علي أني أرى حله.. وأنا والله لم أقل يومًا من الدهر لا في مجلس خلأ ولا مجلس ملأ أن الغناء مباح، لكن يأتي الخصوم يركبون مقاطع حتى يصلوا إلى مقصودهم”.