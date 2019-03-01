فيديو.. متهور يتأرجح بيد واحدة أعلى مبنى شاهق الارتفاع

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول، شخصا متهورا، يمارس تمارين الضغط ويتأرجح على ارتفاع يصل إلى 213 مترا.

وظهر الشاب ” ألفيس بوغدانوف” في مقطع فيديو مرعب ومثير في نفس الوقت يستعرض حركاته الخطيرة المختلفة، حيث يمكن رؤيته في البداية وهو يصعد مبنى شاهق الارتفاع قبل أن يمسك بإصبعين فقط بعمود، وبدا غير منزعج تماما من حركة المرور المزدحمة في الأسفل.

ولم يكتف الشاب بأداء هذه الحيلة فحسب، بل ظهر يتأرجح بيد واحدة على حافة المبنى.

وقال ألفيس، الذي يعيش في أسكتلندا، إنه يفعل ذلك لأنه شغفه، فكل شخص لديه شغف ما وبالنسبة له هو التسلق والتعلق في الهواء من ارتفاعات شاهقة، مضيفا أن الأمر لم يعد خطيرا على الإطلاق وأصبح وكأنه يسير على الطريق.

وجذب ألفيس البالغ من العمر 20 عاما الاهتمام عندما تسلق رافعة استُخدمت في إنشاء ممر جانبي بالقرب من مسقط رأسه في عام 2017.

وبدأ يستمتع بالتسلق وتوثيق وتسجيل كل لحظة، ثم أنشأ مقاطع فيديو ومشاركتها عبر الإنترنت كتشجيع للأشخاص الذين يشعرون بالخوف.