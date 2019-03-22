فيديو.. محتجون غاضبون يحطمون مركبة نائب عراقي بعد غرق العبارة

فيديو.. محتجون غاضبون يحطمون مركبة نائب عراقي بعد غرق العبارة

2019/03/22
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1870
0
طباعة
المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الشعب العراقي بإهانة النائب العراقي، نوفل العاكوب.

وظهر خلال المقطع، مجموعة من الأشخاص وهم يكسرون مركبة النائب أمام باب جزيرة أم الربيعين على خلفية حادثة العبارة.

يذكر أن عدد ضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بالعراق ارتفع إلى 85 غريقًا، وأشارت تقارير صحفية إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث.

وكانت العبارة التي تقل عائلات وأطفالًا متجهة إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز أمس الخميس.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم