فيديو.. محتجون غاضبون يحطمون مركبة نائب عراقي بعد غرق العبارة

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أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الشعب العراقي بإهانة النائب العراقي، نوفل العاكوب.

وظهر خلال المقطع، مجموعة من الأشخاص وهم يكسرون مركبة النائب أمام باب جزيرة أم الربيعين على خلفية حادثة العبارة.

يذكر أن عدد ضحايا غرق العبارة في نهر الفرات بالعراق ارتفع إلى 85 غريقًا، وأشارت تقارير صحفية إلى أن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكون السبب وراء هذا الحادث.

وكانت العبارة التي تقل عائلات وأطفالًا متجهة إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز أمس الخميس.