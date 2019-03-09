فيديو.. محمد محسن لزوجته هبة مجدي على الهواء: اخرسي!

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شهدت حلقة الفنان محمد محسن مع زوجته الفنانة هبة مجدي في برنامج “معكم” على قناة سي بي سي المصرية، أداءً تمثيليًّا مختلفًا، حيث اختارا تمثيل مشهدٍ من الفيلم المصري القديم “بين القصرين”.

وأدى محمد محسن دور “سي السيد”، فيما أدت زوجته هبة مجدي دور “أمينة” بعد الحادث الذي وقع لها، عقب خروجها من المنزل دون علم زوجها، ليتقمص محمد محسن الشخصية، ويصرخ على الهواء موجهًا حديثه لزوجته هبة مجدي التي تجسد “أمينة”: “اخرسي”، لترد منى الشاذلي ضاحكة: “دا أنت مصدقت بقى”.

وخلال الحلقة تعهد محسن بإقامة حفل زفاف آخر لزوجته هبة مجدي التي وعدها أيضًا بأن يراقصها خلال الحفل، على أن تكون منى الشاذلي الضيف الوحيد، وذلك حال فازت هبة مجدي في التحدي، بينما حكم عليها في حالة الخسارة، أن تطهو محشي باذنجان وفلفل ألوان.

هبة مجدي درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي، وأيضًا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون، ولديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات، وتزوجت في عام 2016 من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت هبة مجدي ومحمد محسن بطفلة أسموها “دهب”.

وبدأت هبة مجدي في مجال الفن والتمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة الدكتور جمال سلامة، ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام، وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم، ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد، وكان ذلك خلال عام 1998 حتى 2003.

أما عن بداية هبة مجدي في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي، ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبدالحميد، ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر، وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي، وأيضًا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق، وكانت كلها أدوارًا صغيرة.