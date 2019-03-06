فيديو.. مدير تعليم القنفذة يتحدث عن أهمية ملتقى أمناء التعليم ودوره التطويري

المواطن - الرياض

قال مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في لقاء قناة عين التعليمية متحدثًا عن ملتقى أمناء إدارات التعليم ومنسقي المجالس التعليمية المنعقد في مكة المكرمة والتي بدأت فعالياته أمس الأربعاء، تحت شعار “مجالس التعليم بين التكامل والتمكين”: “إن هذا الملتقى جاء مبرهنًا على حرص وزارة التعليم واهتمامها بمجالس التعليم في الإدارات والحاجة الماسة لوجود التكامل بينها وإشراك كافة العناصر المؤثرة في العملية التعليمية والتربوية”.

كما ذكر أن الملتقى كان ثريًّا بما فيه من خبرات شاركت، وذلك في حضور الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور سليمان الكريدا ومشرفي ومشرفات العموم بالأمانة العامة في وزارة التعليم ومدراء التعليم وأمناء ومنسقي المجالس التعليمية في المناطق والمحافظات.

من جانبه شكر أمين تعليم القنفذة د. عبده علواني وزميله المشارك مشرف تقنية المعلومات أ. عبدالرحمن مجيدي على مشاركتهما الفاعلة في الملتقى بورشة عمل “نماذج إلكترونية وتطبيقات لدور المجالس في التعليم ومساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في دعم مجالس التعليم”.