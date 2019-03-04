فيديو.. مذيعة آلية تقرأ نشرة الأخبار وتحاكي تصرفات البشر

فيديو.. مذيعة آلية تقرأ نشرة الأخبار وتحاكي تصرفات البشر

2019/03/04
الساعة 2:48 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

يوما بعد يوم يبهرنا الذكاء الاصطناعي بكل ما هو جديد لدرجة لا يمكن معها إلا أن نقف شاغري أفواهنا مما وصل إليه العلم.

فقد عرضت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مذيعة روبوت للأخبار وهي تقرأ خبرا عن وصول مندوبين إلى بكين للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي.

وتشبه المذيعة الجديدة الإنسان وتحاكي تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية.

وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي ظهرت المذيعة الآلية شين شياو مينغ بشعر قصير وهي ترتدي ثوبا وردي اللون وقرطين في تسجيل مصور مدته دقيقة واحدة بثته شينخوا.



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