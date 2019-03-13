فيديو.. مركبة مسرعة تدهس طفلة وشقيقتها تنجو في اللحظة الأخيرة

المواطن - متابعة

تعرضت طفلة صغيرة لحادث دهس مروع تحت عجلات سيارة مسرعة، أثناء عبورها الطريق ركضًا، بينما نجت شقيقتها من الحادث في اللحظة الأخيرة.

وأظهر مقطع فيديو، الطفلة هي وشقيقتها يلعبان وفجأة حاولا عبور الطريق ركضًا، حيث جاءت سيارة تسير بسرعة جنونية وقامت بالاصطدام بفتاة، ولكن نجت شقيقتها الأخيرة وركضت بسرعة وعبرت الطريق على الفور.

وبحسب موقع لايف ليك، دهست السيارة الفتاة وقذفتها على عدة أمتار على الطريق، حيث هرع عليها المارة.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن الطفلة التي تعرضت للحادث، أو مكان الواقعة.