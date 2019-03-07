فيديو.. ملكة كابلي تفجرها على الهواء: أنا حامل

المواطن - الرياض

حلت الميكب أرتيست الشهيرة ملكة كابلي وزوجها المدون الكويتي أحمد السالم ضيوفًا في برنامج “ع السيف” الذي يعرض على إحدى القنوات الكويتية.

وردت ملكة كابلي خلال الحوار على الشائعات التي انتشرت بعد زواجهما ونفت تمامًا أن يكون السبب وراء إعلان الزواج الشهرة وزيادة عدد المتابعين.

وبالنسبة إلى حفل الزفاف أكدت ملكة كابلي أنه ليس له قيمة سوى معنوية، فيما قال أحمد السالم إن ملكة كابلي رفضت أن يقدم لها على الجنسية الكويتية.

وتابعت ملكة كابلي أن والدها يعيش في الكويت وزوجها يريد يعيش في جدة ولكن اتفقوا أن يعيشوا في الكويت بعد سنة.

وفجرت ملكة كابلي خلال الحوار مفاجأة، حيث أعلنت حملها على الهواء مباشرة.



ملكة كابلي هي ميكب آرتسيست تعمل في السعودية ولها شهرة واسعة بين السيدات والبنات، ومتزوجة من أحمد سالم، كما أن لها العديد من مقاطع الفيديو المشهورة علي يوتيوب وسناب شات، كما أنها تحرص على مشاركة متابعيها بصورها الجديدة على إنستجرام.