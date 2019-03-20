فيديو.. موجة تسونامي تطيح بفتاة على الشاطئ

فيديو.. موجة تسونامي تطيح بفتاة على الشاطئ

2019/03/20
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حاولت فتاة صينية التقاط صورة لها على أحد الشواطئ الإندونيسية إلا أن موجة عاتية أطاحت بها وألقتها بعيدًا عن الشاطئ.
وأظهر مقطع فيديو الفتاة التي كانت تستعد لالتقاط الصورة لكن الموجة لم تمهلها.



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