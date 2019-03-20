فيديو.. موجة تسونامي تطيح بفتاة على الشاطئ

المواطن - متابعة

حاولت فتاة صينية التقاط صورة لها على أحد الشواطئ الإندونيسية إلا أن موجة عاتية أطاحت بها وألقتها بعيدًا عن الشاطئ.

وأظهر مقطع فيديو الفتاة التي كانت تستعد لالتقاط الصورة لكن الموجة لم تمهلها.

