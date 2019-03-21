فيديو.. موقفان لأمير الرياض يلفتان الأنظار خلال أسبوع.. حديثه مع الطالب وزيارته لبلدية الخرج

المواطن - الرياض

لفت أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أنظار الإعلاميين واهتمامات الصحف خلال هذا الأسبوع، بعد موقفه مع طالب جامعة الملك سعود، وموقفه أثناء زيارته لمبنى بلدية الخرج.

واليوم وخلال زيارة الأمير فيصل بن بندر لافتتاح المبنى الجديد في بلدية الخرج، تفاجأ بعدم وجود موظفي البلدية على مكابتهم.

زيارته لبلدية الخرج

وعبر أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن انزعاجه من عدم تواجد موظفي بلدية الخرج، حيث افتتح الأمير اليوم المبنى الجديد وبحث عن الموظفين للاستماع إلى شكواهم.

وفي تصريح له عقب الافتتاح أكد أمير الرياض أنه حريص على الاستماع إلى الموظفين لأن اللقاء المباشر يكون أفضل في مثل هذه الحالات.

وتابع: إذا تحدث معي الموظف فإنني أراه، أما إذا لم يتحدث فلا أراه كما قالت الحكمة العربية: تحدث حتى أراك.

وقال أمير الرياض: كنت أتمنى وجود الموظف على مكتبه حتى أنقاشه في الخدمات التي يقدمها للمواطنين وأستمع إلى اقتراحاته وشكواه.

ويوم الثلاثاء الماضي، قدم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر اعتذارًا علنيًا لأحد طلاب جامعة ”الملك سعود“، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مبنى كلية التمريض بالجامعة، الثلاثاء الماضي.

اعتذار أمير الرياض للطالب

وابتدأ الأمير كلامه بالقول: ”الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لم أعدّ كلمة وليس لي كلمة، لكني هذا الصباح فوجئت بتغريدة على تويتر من الأخ خالد في حسابه يقول بأنه منع هو وزملاؤه من الوصول للكلية بسياراتهم هذا اليوم، حقيقة هذا الكلام مؤثر جدًا، لأنه يمكن أن منظم المناسبة لم ينتبه لحق الطالب بالوصول لكليته بيسر وسهولة، وهذا أمر مهم جدًا، وأنا أعتذر بهذه الكلمة للأخ خالد عما حصل له ولزملائه، وأرجو أن يقبلوا هذا الاعتذار، وأطلب من معالي مدير الجامعة وزملائه بالجامعة ألا نحرم طالبًا من حق من حقوقه بتواجده بكليته بسيارته بيسر وسهولة (..)“.

وكان طالب طب يدعى ”خالد“ قد كتب في حسابه على ”تويتر“، أول أمس الثلاثاء، أنه فوجئ بعدم وجود مواقف لسيارات الطلبة، وذلك بسبب زيارة أمير منطقة الرياض للجامعة، ما اضطرهم لقطع مسافة طويلة، موجهًا اللوم للمسؤولين لعدم إبلاغهم بالزيارة.

تفاعل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر مع تغريدتي، ومبادرته بالاعتذار لي ولجميع الطلاب ♥️ pic.twitter.com/9INqCA5095 — خالد 🦷 (@KhalidAl3amr) March 19, 2019