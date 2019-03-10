فيديو.. موكب بوتفليقة في مطار جنيف

المواطن - متابعة

حطت طائرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في مطار جنيف الدولي تمهيدًا لعودته إلى البلاد بعد رحلة علاج صاحبتها تظاهرات شعبية غاضبة.

وأظهر فيديو متداول موكبًا رسميًا يقترب من الطائرة التي كانت قد غادرت الجزائر في وقت سابق دون تحديد وجهتها.

وتضاربت الآراء حول مكان تواجد بوتفليقة، ففي الوقت الذي أكد البعض فيه وجوده في الجزائر أظهرت صور ومقاطع فيديو أحد إخوته داخل مستشفى سويسري.

وقبل يومين أوقف الأمن السويسري معارضًا جزائريًا حاول اقتحام المستشفى للتأكد من وجود بوتفليقة.

ولم يقدم بوتفليقة أوراق ترشحه للرئاسة بنفسه بل أناب رئيس حملته الانتخابية للقيام بذلك.

وتشهد الجزائر مظاهرات حاشدة بعد أن أعلن بوتفليقة رغبته في الترشح لفترة رئاسة خامسة.