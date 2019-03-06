فيديو.. نادين البدير تدافع عن نفسها: المقطع مجتزأ وسأقاضي المتسبب

المواطن - الرياض

توعدت الإعلامية نادين البدير، بمقاضاة من تسبب في اجتزاء جزء من مقطع فيديو لها انتقدت خلالها الكويتي حجاج العجمي.

وانتشر مقطع فيديو، للإعلامية نادين البدير، وهي تهاجم الكويتي حجاج العجمي بعد تعليقه على هيئة الترفيه في المملكة، إذ قالت: ”آخر شيء نفكر فيه كسعوديين اليوم أننا نأخذ نصيحة من واحد إرهابي، أو نستعين برأي إرهابي عشان نعرف وين نصرف فلوسنا حاشر خشمك في أمور ما لك علاقة فيها”.

وأضافت البدير: “قال إن تجربتنا مستنسخة، تجربتنا فريدة من نوعها فريدة في كل شيء وبسرعتها المذهلة في دخول الحضارة، وهيئة الترفيه جزء هام من هذه الحضارة”.

طريقة نادين البدير في ردها على حجاج العجمي، أثارت حفيظة بعض رواد مواقع التواصل والمواطنين؛ ما جعلها تدافع عن نفسها بإعادة نشر المقطع، معلقة: ”كثيرون تداولوا عن جهل مقطعًا مجتزأ من الفيديو المرفق، العقلاء يفهمون أن كلامي ليس موجهًا للداخل السعودي، بل كان موجهًا لشخص معين (حجاج العجمي) مصنف إرهابي من الحكومة السعودية”.

وأضافت: ”ترفعوا عن السطحية وتعلموا أن تتقصوا عن المعلومة التي تصلكم، وسأقاضي من قام بتقطيعه وتحريفه عن مساره وغايته للإساءة لي”.