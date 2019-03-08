فيديو.. نرجس العوامي تستمتع بهديتها الضخمة بيوم في الصحراء

المواطن - الرياض

بعد أن نالت الإعلامية في قناة ”إم بي سي“ نرجس العوامي هدية عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ظهرت الإعلامية السعودية وهي على ظهر الإبل في الصحراء، حيث استقلت واحدًا، وصاحبها رجلان على الإبلين الآخرين.

وقبل يومين وصلت الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها نرجس العوامي، فيما علق صاحبها إهداءَه على قطعة قماش على جانب السيارة بجملة “إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين”.

وبحسب ما نشرت نرجس العوامي عبر إنستجرام، قضت يومًا في الصحراء وصفته بأنه رائع للاستمتاع بالهدية.

وفي مقطع الفيديو الذي يوثق رحلتها في الصحراء، قال شخص يراقبهم بنبرة فكاهية: “يلا على الجمال نلقاكم في مكة إن شاء الله، كأن حدود المالكية غدوة”.

يذكر أن نرجس العوامي بدأت العمل مع ”إم بي سي“ قبل أكثر من 6 سنوات، وكانت بدأت عملها الإعلامي مع قناة روتانا والذي استمر لمدة سنة و8 أشهر تقريبًا.