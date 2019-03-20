فيديو.. نيوزلندا تبث الأذان مباشرة

المواطن - متابعة

قالت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا أردرن، الأربعاء، إن وسائل الإعلام في بلادها ستبث مباشرة الأذان يوم الجمعة القادم، كما سيقام حفل تأبين لضحايا المجزرة التي أودت بحياة خمسين شخصًا وجرح العشرات.

وأكدت أردرن إن مجلس الوزراء اتخذ قرارات من حيث المبدأ لإدخال تعديلات على قوانين السلاح ستعلنها يوم الاثنين المقبل، وإن الوقت قد حان لفرض قيود على امتلاك السلاح.

كما أعلنت أن تحقيقًا سيجري لتحري ما كانت الوكالات الحكومية “تعرفه، أو ما كان من الممكن أن تعرفه، أو كان ما يجب أن تعرفه” عن المسلح، وما إذا كان من الممكن منع الهجوم قبل وقوعه.