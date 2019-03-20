فيديو هبوط جنوني .. الرياح تتلاعب بالطائرة

فيديو هبوط جنوني .. الرياح تتلاعب بالطائرة

2019/03/20
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1810
0
طباعة
المواطن - متابعة

أظهر فيديو متداول لحظة هبوط طائرة بصعوبة، بعد أن تلاعبت بها الرياح التي كانت بسرعة 120 عقدة في الساعة.

وساعدت براعة الطيار في تفادي كارثة محققة، حيث كانت الرياح ترفع الطائرة لدرجة أن أجنحتها كانت ترتطم بالأرض في كل مرة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم