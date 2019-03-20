فيديو هبوط جنوني .. الرياح تتلاعب بالطائرة

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أظهر فيديو متداول لحظة هبوط طائرة بصعوبة، بعد أن تلاعبت بها الرياح التي كانت بسرعة 120 عقدة في الساعة.

وساعدت براعة الطيار في تفادي كارثة محققة، حيث كانت الرياح ترفع الطائرة لدرجة أن أجنحتها كانت ترتطم بالأرض في كل مرة.