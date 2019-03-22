فيديو.. والدة مذيع تفاجئه باتصال على الهواء مباشرة في يوم الأم

المواطن - الرياض

فاجأت سلوى القحطاني، والدة مقدم الراصد عبدالله العسكر باتصالها عليه هاتفيا خلال البرنامج أثناء البث المباشر، ووجهت كلمة من القلب للأمهات في يومهن.

وتوجه مقدم البرنامج عبدالله العسكر، بالدعاء لوالدته التي تدعى بأم سعد وأن يطيل الله في عمرها.

وقالت سلوى القحطاني إن أكبر هدية للأم في يوم الأم أن يكون أولادها طيبون وبخير حال.

سلوى القحطاني والدة مقدم الراصد عبدالاله العسكر توجه رسالة من قلب الأمهات في #يوم_الام#الراصد #يوم_الام_العالمي pic.twitter.com/NtVVM86MOZ — الراصد (@alraasd) March 21, 2019