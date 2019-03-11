فيديو.. وزير الشؤون البلدية يمازح أمير عسير: متابع ومزعج للعمل

المواطن - حسن عسيري - أبها

مازح وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير عند الإعلان عن استكمال المشروعات الأساسية للمنطقة في قصر أبها.

وقال القصبي: نهنئ الوطن ومنطقة عسير بالأمير تركي بن طلال، فهو رجل متابع ومزعج للعمل، رجل ميداني رجل عملي، رجل أقسم بالله أنه يمكن يجيني منه تلفونان في اليوم إذا لم يتصل أقول وين الأمير تركي؟!

وتابع القصبي “يشهد الله كلنا مسؤولين نفرح عندما يكون المسؤول وصاحب الشأن الأول على مستوى المسؤولية أنه يتابع فهنيئاً لعسير وللوطن به”.