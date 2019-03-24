فيديو وصور.. تعثر مدخل كوبري إسكان الحصمة بجازان منذ أكثر من 8 سنوات

المواطن - علي شيبان - جازان

عبر أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة بجازان والقرى المجاورة، عن استيائهم لعدم إكمال سفلتة مدخل ومخرج الكوبري الشمالي للإسكان منذ أكثر من 8 سنوات.

-مسافة قصيرة:

وتحدث ناصر كعبي لـ”المواطن“، قائلاً: إن مدخل ومخرج الكوبري الشمالي من إسكان الحصمة لم يتم إكمال جزء قليل منه مع إن المسافة قصيرة وخاصة للسيارات القادمة من الجنوب ولا نعلم ما هو سبب عدم إكمالها من قبل الجهات المعنية.

-أضرار مادية:

فيما بيَّن علي هزازي قائلاً: إن هذه المسافة القصيرة أدت إلى أضرار كبيرة في سيارتنا وخاصة السيارات الصغيرة، حيث إن الحجارة الصغيرة والحفريات أدت إلى عدة أعطال أسفل سيارتنا وخاصة للقادم إلى الإسكان من الجهة الجنوبية وأيضاً الجهة المقابلة، حيث اضطررنا للذهاب للإسكان من طريق آخر.

-أكثر من 8 سنوات:

فيما أشار جبران شراحيلي إلى أن هذه المسافة قصيرة جداً حيث لا تتعدى عشرات الأمتار ومع هذا لها أكثر من 8 سنوات وهي بهذا الشكل وتزداد المعاناة معنا بعد هطول الأمطار الغزيرة ويصعب علينا الخروج من هذا المخرج وذلك بسبب الطبقة السطحية لهذه المسافة حيث أنها تتكون من طين مما يسبب انزلاق السيارات عن مسارها وخاصة وقد النزول من هذا المكان.

-رد الطرقات:

“المواطن” تواصلت مع المهندس قاسم غزواني مدير إدارة الطرقات بجازان، حيث أوضح قائلاً: يوجد ممتلكات تعيق تنفيذ الأعمال، وسيتم التنفيذ واستكمال الأعمال بالموقع بعد نزع الممتلكات وإزالتها إن شاء الله.

-مناشدة:

ا ناشد أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالحصمة والقرى المجاورة لها عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه المسافة القصيرة وسفلتتها في أقرب وقت ممكن مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها.