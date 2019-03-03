فيديو وصور.. مكفوفو جازان يتدربون على صيد الأسماك

المواطن - علي شيبان - جازان

ضمن الفعاليات والدورات التدريبية لتعليم صيد الأسماك للمكفوفين بجازان اختتمت جمعية “الثريا” الخيرية للمكفوفين مساء أمس الدورة التدريبية لتعليم الصيد بطريقة “الكاستينج” للمكفوفين والتي كانت تحت شعار ” أنا أقدر” وذلك بشواطئ محافظة فرسان بجازان.

من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ أبو بكر الفرساني قائلا: إن هذه الدورة التدريبية، جاءت كإحدى الدورات التدريبية والتعليمية التي تقدمها الجمعية والتي استمرت لمدة شهر واحد، وقد استهدفت 11 كفيفًا وتضمنت الدورة مجموعة من الورش مثل صيد الأسماك باستخدام القصبة – والطعم الصناعي “الكاستينج” وذلك في قاعة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان وبالتعاون بين الجمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة وفريق سنارة جازان.

فيما بيّن مدرب الدورة حسن عتال قائلا : إن الدورة جاءت بهدف استثمار الموروث البحري بجازان والمحافظة على التراث وتعليم المكفوفين وأيضا بث روح التنافس والتحدي بينهم، مضيفا أن المتدربين أبدوا تجاوبًا مميزًا.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتدربين والمساهمين في نجاح الدورة وذلك بحضور وكيل محافظة فرسان أحمد بن محمد عثمان ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير.