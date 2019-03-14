فيديو وصور.. هطول أمطار على الرياض

المواطن - الرياض

شهدت منطقة الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار وتساقط البرد على بعض الأحياء، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور ومقاطع فيديو لهطول الأمطار.

وتفاعل عبدالله السبيعي الخبير التقني، مع وسم “أمطار الرياض” بنشر مقطع فيديو لهطول الأمطار في الرياض معلقا عليه بقوله: “مطرنا بفضل الله ورحمته”.

وقال آخر : “يا الله مع هذا المطر يا الله برزق ما حسبنا له حساب تفتح لي البيبان لا قفل”.

ونشرت هدى مقطع آخر لهطول الأمطار على الرياض وعلقت عليه بقولها “ما علينا لو طربنا وانتشينا.. آه .. ما أرق الرياض تالي الليل”.

#امطار_الرياض

ما علينا لو طربنا وانتشينا

آه .. ما ارق الرياض تالي الليل

❤️. pic.twitter.com/A58qXG5Na1 — Huda 🦌 (@Hu15_) March 14, 2019

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، أمس الخميس موجة باردة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

في حين توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران.