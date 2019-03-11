فيديو وصور .. يسرا تحشد النجوم بمنزلها في يوم مولدها

المواطن - متابعة

احتشد عدد من النجوم والفنانين في منزل الفنانة يسرا التي احتفلت أول من أمس بذكري ميلادها الـ68.

وحرص العديد من النجوم ممن لم يحضروا الحفل على تهنئة يسرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين على اعتزازهم بـ ” صاحبة القلب الطيب ” حسب وصفهم.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة يسرا على إنستجرام وعلقت عليها بالقول : الحوت الكبير والقلب الكبير كلنا بنحبك يا أطيب قلب وأعظم فنانة كل سنة وأنت سعيدة وغالية يا يسرا .

كما هنأتها مي ابنة الفنان نور الشريف قائلة : تمنياتي بالسعادة لأحلى شخص وأعز ممثلة.. يسرا.

وعلى غير المعتاد ظهرت يسرا للمرة الأولى برفقة زوجها خالد سليم ووالدتها، وسط عدد كبير من نجوم الفن الذين جهزوا كعكة خاصة بالمناسبة، وكتبوا عليها القلب الكبير يسرا.

وكشفت يسرا عن مفاجأة سارة لجمهورها، بتأكيد قرب بدء تصوير مسلسلها الجديد بيت العيلة لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2019 رغم إعلان الشركة المنتجة مؤخرًا عن تأجيل تصويره لضيق الوقت.

والمعروف أن يسرا هي ممثلة مصرية ولدت في 10 مارس 1951 في القاهرة واسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم، وعمها هو ضابط المخابرات العامة المصرية السابق وعضو تنظيم الضباط الأحرار المصريين محمد نسيم.

يسرا حاصلة على شهادة جي سي إي، وهي متزوجة من المهندس خالد سليم الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم.

قدمت يسرا عددًا كبيرًا من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.