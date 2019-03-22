فيديو.. وفاة 30 مهاجرًا غرقًا قبالة سواحل ليبيا

فيديو.. وفاة 30 مهاجرًا غرقًا قبالة سواحل ليبيا

2019/03/22
الساعة 1:08 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن خفر السواحل الليبي فقدان 30 مهاجرا على الأقل إثر غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صبراتة بغرب ليبيا هذا الأسبوع. وقال مسؤولون في وقت سابق إنهم يعتقدون أن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.



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