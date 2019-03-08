فيديو يلخص مسيرة السعوديات في يوم المرأة العالمي Women’s Day 2019

المواطن - الرياض

مرت حياة المرأة السعودية بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن فصرنا نرى السعودية تقود الطائرة وتمثل بلادها في المحافل الدولية.

منذ تأسيس الدولة السعودية كانت المرأة سندًا للرجل ومعينه الأول على مواجهة أعباء الحياة ومع تطور المملكة اجتماعيًا واقتصاديًا كان للمرأة نصيب من عملية التنمية فذهبت إلى الكتاتيب والمدارس والتحقت بالجامعات وأتيحت لها فرصة الابتعاث كما الرجال.

وفي كل ذلك كانت هناك منظومة من التشريعات والأنظمة توفر للمرأة الحماية وتحترم خصوصيتها وفق ثوابت المجتمع.

المقطع التالي يتضمن أبرز المحطات في تاريخ المرأة السعودية وذلك بالتزامن مع احتفال العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي .

وتعود قصة اليوم العالمي للمرأة إلى يوم 8 مارس 1908م حيث عاد الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار “خبز وورود”.

وفي سنة 1977 تم تخصيص يوم الثامن من مارس باعتباره اليوم العالمي للمرأة عندما أصدرت الأمم المتحدة قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة تختاره للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس.